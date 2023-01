Como mudar a fonte do WhatsApp

Mudar a fonte do WhatsApp não é uma possibilidade nativa do app, mas você pode utilizar algumas plataformas gratuitas para fazer isso. O passo a passo é similar em todas elas: basta digitar o conteúdo, selecionar um tipo de letra, copiar o texto personalizado e fazer a colagem em um chat do WhatsApp. É importante destacar que o processo deverá ser realizado a cada nova frase enviada no mensageiro. Nas próximas linhas, veja como usar fontes diferentes no mensageiro usando aplicativos gratuitos para celulares Android e iPhone (iOS), e pelo site Fonts for WhatsApp.