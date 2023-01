Como mudar o idioma do Waze

Mudar o idioma do Waze é algo que pode ser feito pelo celular Android e iPhone (iOS). Por padrão, o app identifica o idioma do sistema operacional do dispositivo e configura seus serviços da mesma maneira, de forma automática. Entretanto, para os usuários que queiram alterar a linguagem, o aplicativo disponibiliza uma extensa lista de opções, que podem ser selecionadas de forma simples pelas configurações. Vale lembrar, contudo, que a mudança não afeta as orientações por voz ou detalhes do mapa, como nomes de cidades e ruas. Confira, no tutorial a seguir, como alterar o idioma do Waze.