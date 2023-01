1 de 4 Como pedir aposentadoria pelo app Meu INSS — Foto: Raquel Freire/TechTudo Como pedir aposentadoria pelo app Meu INSS — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Quem pode pedir aposentadoria pelo Meu INSS?

Podem solicitar a aposentadoria pessoas que comprovem o tempo mínimo de contribuição - para homens esse período é de 35 anos, enquanto, para mulheres, é de 30. A partir de 2019, com a Reforma da Previdência, existem três regras para ter acesso ao benefício. Para 2023, três regras para a aposentadoria mudam. A primeira delas é a de idade progressiva, que antes era de 57 anos e seis meses para mulheres e 62 anos e seis meses para homens e, agora, é de 58 para mulheres e 62 para homens.

A segunda é a de pontos, que agora demanda que a soma do tempo de contribuição à idade seja de, no mínimo, 90 pontos (mulheres) e 100 pontos (homens). Por fim, a aposentadoria por idade, a partir de 2023, passa a ser de, no mínimo, 62 anos - até então, era de 61.

Como pedir aposentadoria pelo app Meu INSS

Passo 1. Primeiro, baixe o aplicativo do Meu INSS na App Store (iPhone) ou Google Play Store (Android). Em seguida, com ele aberto, toque em “Entrar com gov.br” e faça um cadastro informando o número do CPF e senha;

Passo 2. Na página inicial, toque em “Novo Pedido” e digite o nome do benefício solicitado. Em seguida, selecione “Aposentadoria por Tempo de Contribuição”;

Passo 3. Por fim, siga as instruções recomendadas, atualizando as informações pessoais do seu cadastro, como endereço e telefone. Após isso, toque em confirmar para declarar que as informações prestadas estão completas e verdadeiras. Pronto, sua aposentadoria será solicitada.

