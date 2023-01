Clientes do Uber Cash que tenham créditos inutilizados na plataforma também conseguem solicitar o reembolso, com valor mínimo de R$ 5. O processo de revisão da cobrança é feito no próprio aplicativo, na central de suporte da plataforma. Confira, nas próximas linhas, como pedir reembolso no Uber em caso de corridas canceladas e créditos do Uber Cash.

Como pedir reembolso no Uber para corridas canceladas

Passo 1. Abra o app da Uber e toque em “Conta”. Depois, vá em “Ajuda”;

Passo 2. Pressione a opção “Problemas com uma viagem específica e reembolsos”. Em seguida, selecione a corrida que você deseja solicitar o estorno;

Passo 3. No final da tela, toque em “Solicitar ajuda com viagens”. Depois, pressione a opção “Revisar minha taxa de cancelamento”. O processo para o seu reembolso será iniciado através de um chat com o suporte da empresa.

Como pedir reembolso no Uber para Uber Cash

Passo 1. Abra o app, vá em "Conta" e, depois, em “Ajuda”, como no tópico anterior;

Passo 2. Na opção “Conta”, selecione “Uber Cash”;

Passo 3. Selecione a opção “Como pedir reembolso de uma compra de Uber Cash”. Em seguida, role até o final da tela para inserir as informações como data, valor da compra e forma de pagamento;

Passo 4. Adicione uma foto do comprovante da compra e toque em “Enviar”. A sua solicitação de reembolso será aberta e respondida por um atendente do suporte do Uber.

O que fazer se a Uber não me reembolsar?

Nesses casos, o cliente pode entrar em contato com a própria instituição bancária em que o pagamento foi cobrado e pedir que a empresa inicie o processo de reembolso diretamente com a Uber. Para isso, procure no app do banco que você utiliza pela seção de ajuda e, por lá, relate o seu problema.

Com informações de Uber

