Como proteger PC, TV e mais eletrônicos de queda de energia e sobrecargas

Para proteção de sobrecargas e falta de energia, devemos usar aparelhos para não queimar eletrônicos, PCs e notebooks. Estabilizadores, filtros de linha e nobreaks são úteis para quem quer proteger seus equipamentos contra queda de energia. Lembrando que o corte repentino do fornecimento de energia e demais problemas do tipo, como flutuações na tensão da rede elétrica, podem danificar ou até mesmo queimar os dispositivos eletrônicos. Os danos causados por esse tipo de problema afetam não só usuários domésticos, mas também empresas e hospitais.

De outubro a janeiro, ocorrem os maiores índices de interrupções de energia no Brasil, segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Para evitar problemas, é importante saber como proteger eletrônicos de picos de tensão e até mesmo quedas repentinas no fornecimento de energia. Veja como proteger PCs de queda de energia.



1 de 3 Conheça aparelhos que protegem contra queda de energia — Foto: Luana Marfim/TechTudo Conheça aparelhos que protegem contra queda de energia — Foto: Luana Marfim/TechTudo

Se você acha inconveniente perder um trabalho da faculdade, por exemplo, por ter esquecido de salvar e, em determinado momento, a energia caiu, imagine uma empresa cujo servidor pare de funcionar devido a um problema na rede elétrica. Mesmo que seja por questão de minutos, essa empresa sofre com uma queda terrível na produtividade e consequente perda de dinheiro.



Imagine também um hospital, que precisa de um constante fornecimento de energia para manter ligados equipamentos que estão mantendo pessoas vivas. Qualquer problema na rede elétrica pode custar não apenas dinheiro, mas vidas que, no momento, dependiam de máquinas para continuarem lutando pela sobrevivência. Tendo esses cenários em mente, não é difícil entender por que é tao importante investirmos corretamente na proteção elétrica de nossas máquinas, sejam computadores, notebooks, impressoras ou qualquer outro dispositivo.

Como proteger eletrônicos de queda de energia?

Existem algumas maneiras de proteger PC e demais eletrônicos. Para usuários domésticos, é possível usar aparelhos que protegem contra queda de energia, como estabilizadores de tensão, filtros de linha e nobreaks. Para o caso de empresas, tanto de pequeno como de grande porte, o uso de nobreaks mais parrudos e até de geradores de energia se fazem necessários. Mas qual tipo de proteção é a melhor?

Qual aparelho usar para não queimar seus eletrônicos em caso de queda de energia?

Os estabilizadores de tensão, simplesmente conhecidos como estabilizadores, foram largamente utilizados na década de 1990 e inicio da década de 2000. Mas, felizmente, são cada vez mais raros. Um estabilizador tem por função manter a tensão da rede elétrica constante, sem muitas flutuações.

Porém, para se construir um estabilizador de tensão realmente eficiente, são gastos algumas centenas de reais. Sendo assim, o preço final de um bom estabilizador não agrada muito ao bolso. Entretanto, a grande maioria dos estabilizadores vendidos no Brasil em lojas de informática custavam de R$ 50 a R$ 70. Em outras palavras, eles mais atrapalhavam do que ajudavam. Portanto, não são uma boa alternativa para proteger seus equipamentos.



Com o tempo, os estabilizadores foram substituídos pelos filtros de linha, que possuem a mesma função. Porém, um bom filtro de linha não custa menos do que R$ 100. Assim como os estabilizadores, a maioria dos filtros de linha vendidos no Brasil são de baixa qualidade, em muitos casos não apresentando sequer uma placa eletrônica para controlar a tensão da rede. O máximo que eles trazem é fusível que queima quando há um pico de energia, desligando as máquinas ligadas a ele de maneira brusca. Sendo assim, só compre filtros de linha se forem de boa qualidade.



2 de 3 Filtros de linha permitem a conexão segura de diversos aparelhos eletrônicos — Foto: Reprodução/TechTudo Filtros de linha permitem a conexão segura de diversos aparelhos eletrônicos — Foto: Reprodução/TechTudo

Nobreaks, por sua vez, têm uma outra função: no caso de uma queda repentina de energia, ele guarda um pouco de carga para manter seu PC funcionando por alguns minutos. Note que os nobreaks para uso doméstico possuem uma bateria interna que garante apenas alguns minutos a mais de uso, o suficiente para você salvar os sus trabalhos e desligar o computador da maneira adequada. ligue no nobreak apenas os equipamentos essenciais para o seu trabalho, como o computador, o monitor, o modem e o roteador de internet. Não é apropriado ligar impressoras ou carregadores de celular, por exemplo.



Como empresas podem se proteger de queda de energia

As empresas, porém, precisam de soluções mais robustas. No mercado, existem diversos modelos de nobreaks que garantem horas de uso contínuo, mas por serem muito grandes não são adequados para o uso doméstico. Além disso, em ambientes que trabalham com dados sensíveis como data centers e também em hospitais, é interessante fazer uso do gerador.

Os geradores, como o nome deixa claro, geram energia elétrica através de combustível. Porém, eles podem demorar de alguns segundos a vários minutos para serem acionados. Portanto, o ideal é a utilização do conjunto nobreaks e geradores. No caso da queda de energia, os nobreaks vão manter todas as máquinas funcionando e, se a falta de luz for perdurar por mais tempo, os geradores garantirão o fornecimento constante de energia para as máquinas.

Invista em uma boa fonte de alimentação

Voltando para o mercado doméstico e falando especificamente dos computadores de mesa, se ele é a sua ferramenta de trabalho, invista em uma finte de alimentação de qualidade. Não será barato, mas o gasto compensa à longo prazo, tanto por evitar danos ao equipamento por conta de anomalias na rede elétrica, como por economizarem mais energia.

3 de 3 Uma boa fonte de alimentação é essencial para a proteção do PC — Foto: Divulgação/Corsair Uma boa fonte de alimentação é essencial para a proteção do PC — Foto: Divulgação/Corsair