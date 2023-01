Como recarregar o RioCard pelo celular

É possível recarregar cartões Riocard pelo celular, usando o aplicativo Riocard Mais. Disponível gratuitamente para iPhone (iOS) e Android, o app permite também acesso a outras funções, como a de consultar o saldo disponível no cartão, por exemplo. A recarga possui um valor máximo e mínimo para ser efetuada e precisa ser validada através do celular - isto é, caso o seu possua NFC. O valor cai imediatamente, e o cartão já pode ser utilizado depois da validação. Confira como fazer a recarga do seu cartão RioCard nas próximas linhas.