Como saber a memória da placa de vídeo do seu PC

É importante saber a memória da sua placa de vídeo, já que a peça influencia diretamente no desempenho de jogos e aplicativos gráficos do seu PC. Portanto, ter essa informação em mãos é fundamental antes de decidir comprar um novo computador. Descobrir essa informação evita ser vítima de propaganda antes de adquirir um PC. Veja como saber a memória da placa de vídeo do seu computador.