Como saber se o iPhone é original? Cheque estes 6 indícios

A busca pelo iPhone original com desconto pode estar cercada de armadilhas. Isso ocorre porque golpistas sabem do alto interesse pelo celular da Apple e inventam maneiras de “empurrar” produtos piratas para os consumidores. Nas linhas a seguir, conheça alguns procedimentos para adotar antes de fechar a compra do seu aparelho com a marca da maçã.

Muitos falsificadores conseguem produzir uma aparência bastante parecida e, infelizmente, acabam enganando algumas pessoas. Para deixar o aparelho mais barato, esses telefones são fabricados com peças, câmeras e software distintos do modelo original. Além disso, muitos ainda são vendidos sem nota fiscal.

1 de 4 iPhone 13 vermelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 vermelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Checar se a Siri funciona

A Siri é a assistente virtual da Apple que já vem de fábrica no iPhone. Esse recurso foi introduzido desde o iPhone 4S e é bastante comum em todos os aparelhos. Caso o usuário não consiga utilizar os recursos, é bastante provável que não se trate de um dispositivo original.

Com a Siri, os usuários podem enviar mensagens para contatos salvos na agenda do dispositivo, botar uma música para tocar e fazer pesquisas na internet – utilizando somente o comando de voz, sem precisar tocar no celular. Vale mencionar que ela pode ser desativada, mas nunca completamente removida ou desinstalada.

2. Presença do Face ID

O sistema de biometria mais utilizado pelos usuários dos iPhones mais novos é o Face ID. Na prática, o recurso reconhece o rosto do usuário. Desta forma, a configuração dessa funcionalidade é realizada durante o processo de ajuste inicial do sistema operacional iOS, logo quando o smartphone é ligado pela primeira vez.

Face ID no iPhone — Foto: Reprodução/Apple

Embora ele seja feito para permitir apenas um rosto, o usuário pode inserir um visual alternativo. Essa opção, portanto, garante a possibilidade de registrar o rosto de um familiar ou cônjuge. Dessa forma, é possível permitir acesso de um terceiro sem precisar revelar o código numérico. A presença do Face ID é um indicativo de iPhone original.

3. Averiguar IMEI

Consultar o IMEI é uma forma bastante segura de verificar a situação do seu aparelho. Na prática, esse código é único de cada smartphone e pode ser usado para checar situação na base de dados da Anatel. Nesse mesmo menu você consegue encontrar o o código do iPhone.

Se o dono do telefone da Apple quiser, há outras opções: ele ainda pode verificar o código através do iCloud, no notebook ou ainda na caixa do smartphone. A identificação única do celular na rede de telecomunicações representa algo semelhante a um CPF.

4. Qualidade da câmera

A Apple é uma das fabricantes do mercado de tecnologia que mais capricha em lentes com qualidade e, concomitantemente, agregando valor ao conjunto fotográfico com uma série de recursos. Portanto, é perceptível a diferença de qualidade entre um produto original e outro falsificado ao comparar a qualidade dos registros fotográficos.

2 de 4 Conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro Max é o mais avançado em um iPhone — Foto: Reprodução/Apple Conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro Max é o mais avançado em um iPhone — Foto: Reprodução/Apple

Além disso, telefones de gerações distintas trazem características específicas em relação às câmeras, como o iPhone SE e o iPhone XR, que contam com somente um sensor traseiro. O iPhone 11 e o iPhone 12 trazem duas lentes, enquanto o iPhone 12 Pro Max e o iPhone 13 Pro oferecem conjunto triplo.

5. Armazenamento

3 de 4 Várias cores de iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Várias cores de iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os telefones da Apple têm uma característica comum a todos: a falta de entrada para cartão microSD. Nesse sentido, você terá somente a quantidade de armazenamento adquirida pelo que o telefone traz de fábrica. Com isso, vale a pesquisa para verificar se a capacidade oferecida pelo modelo bate com a quantidade na qual está disponível para o smartphone adquirido.

6. Número de série do iPhone

4 de 4 Para encontrar o número de série no selecionar, bastar ir em ajustes — Foto: Reprodução/Apple Para encontrar o número de série no selecionar, bastar ir em ajustes — Foto: Reprodução/Apple

Outra maneira de identificar se um iPhone é original é usando o número de série do aparelho. Todos os telefones da Apple têm um número de série. Se o usuário quiser consultá-lo, deve ir em Ajustes→ Geral → Sobre. O código é composto por 12 caracteres presentes de forma única em cada telefone.

A fabricante também disponibiliza um site para verificar o número de série. O dono do iPhone deve acessar checkcoverage.apple.com/br/pt/ e informar o código de sério visto no menu de Ajustes. O sistema identifica a versão do aparelho e ainda diz se o celular ainda está na garantia. Caso o smartphone apareça nesse website oficial da Apple, o aparelho que você tem em mãos é original.

