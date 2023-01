Como testar e configurar controles USB para jogos no PC (Windows 10)

É possível testar controles USB para jogos no PC . A Microsoft manteve o suporte para controles e joysticks USB para jogos no Windows 10. Porém, encontrar as opções de configurações e calibragem no sistema operacional não é uma tarefa tão simples assim. Aprenda, neste tutorial, como testar o controle no PC com fio do Xbox 360 e PS3 no Windows 10. O passo a passo também é útil para quem quer aprender como ver se o controle está funcionando no PC.