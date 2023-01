Tirar o som da câmera do iPhone (iOS) pode ser interessante na hora de fazer registros em locais mais silenciosos, como sala de aula, cinema, teatro ou escritório. Ao tirar uma foto, o smartphone da Apple dispara um som característico de um obturador, o que pode atrapalhar o usuário. Nas configurações do iOS, porém, não há uma opção para desativar o som da câmera no celular. Mas é possível fazer registros de maneira discreta, sem barulhos. Veja como tirar o som da câmera do iPhone (iOS).