Como usar a função de tradutor por foto do Google Tradutor

O Google Tradutor também é um tradutor por foto. Disponível para Android e iPhone (iOS), o aplicativo do Google usa a câmera do celular para reconhecer e traduzir por foto o conteúdo que está na frente do dono do aparelho. A função recebeu o nome de Word Lens e é útil para fazer a tradução por foto de cardápios, placas, mensagens e qualquer conteúdo impresso. A tecnologia Word Lens exibe a mensagem traduzida com a mesma fonte e peso tipográfico (por exemplo, negrito) que a original. Veja como usar o recurso de tradutor por foto do Google Tradutor.