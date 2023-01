É possível adicionar o dicionário do e-reader pela loja do Kindle. Para isso, alguns passos são necessários para realizar a configuração da operação. No tutorial abaixo, o TechTudo te mostra como usar o dicionário do Kindle e realizar o seu download. Para executar o passo a passo, foi usado um Kindle de 10ª geração, mas é possível seguir as instruções nos demais modelos de leitores da Amazon.