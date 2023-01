Como usar o Widgetable no iPhone

O iOS 16, mais recente atualização do sistema do iPhone, trouxe a possibilidade de adicionar widgets na tela de bloqueio do celular. A novidade chamou atenção para novos aplicativos de personalização, como é o caso do Widgetable, que tem o diferencial de permitir a interação entre usuários. Com ele, você pode combinar os widgets e se conectar com amigos e familiares através dos ícones compartilhados no iPhone. Assim, o app pode funcionar como uma rede social na sua tela de bloqueio. Nas próximas linhas, conheça as principais funcionalidade do aplicativo e como ativá-las.