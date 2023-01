Como ver a biblioteca da Epic Games no celular

👉 Quando a Epic Games lançou a versão móvel de Fortnite? Descubra no Fórum do TechTudo

Até o momento, a maneira tradicional de verificar a biblioteca de jogos da Epic Games Store exige que o usuário baixe o launcher da empresa no PC — o mesmo usado para instalar games. No entanto, é possível obter o mesmo resultado ao acessar o site do serviço pelo navegador do seu dispositivo móvel Android ou iPhone (iOS). Além disso, o mesmo procedimento permite obter recibos das compras feitas na plataforma. Confira abaixo: