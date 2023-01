Como ver suas publicações curtidas no Instagram

O Instagram permite ver todas as publicações que o usuário curtiu na plataforma ao longo do tempo. O recurso está disponível nas configurações da rede social e pode ser acessado na versão para Web e no aplicativo para Android e iPhone (iOS). É possível determinar o período de likes distribuídos pelo proprietário da conta ou ainda visualizar as fotos mais antigas curtidas pelo perfil. Também há a possibilidade de desfazer as curtidas em várias fotos ou vídeos de uma só vez. Confira, a seguir, como ver postagens que você curtiu no Instagram pelo computador e pelo celular.