Como votar na Casa de Vidro do BBB 23 para definir quem entra no reality

A votação da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2023 já está aberta. Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula estão confinados no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, e disputam a preferência do público. Apenas dois deles – uma mulher e um homem – entrarão no reality, que começa na próxima segunda-feira (16). Para definir quem serão os participantes do programa, o telespectador deve acessar a página do BBB 23 no Gshow e votar. O procedimento requer uma Conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando endereço de e-mail ou aproveitando os dados de contas Facebook, Google ou Apple. O cadastro é feito uma única vez e segue válido para as futuras votações do programa, incluindo os paredões. Veja, no tutorial a seguir, como votar na casa de vidro do BBB 23.