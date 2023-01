Different Dimension Me: como usar o site que transforma foto em anime

Different Dimension Me é um site que transforma fotos em ilustrações do tipo anime. O serviço, que já está famoso na China, utiliza uma inteligência artificial (IA) criada pela empresa Tencent para fazer a conversão de imagens de pessoas, personagens ou animais em desenhos no estilo asiático — ou seja, com olhos grandes e boca e nariz pequenos. Após a transformação, as ilustrações podem ser salvas no computador e compartilhadas nas redes sociais com os amigos.