Disney On Ice: veja como comprar ingressos online para o espetáculo

O espetáculo “Disney On Ice – 100 anos de emoção” chegará ao Brasil no mês de maio, e os ingressos já podem ser comprados online. O show é realizado sobre uma pista de gelo e contém números de música e dança com personagens do universo Disney, como Moana, Frozen, Toy Story, Encanto e Procurando Nemo. As apresentações passarão por Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, e o preço varia de acordo com a cidade. Confira a seguir os horários e valores dos ingressos e como comprar tíquetes pela internet.