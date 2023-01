Dota 2 Pro Tracker: como usar o site para ver e registrar estatísticas

Jogadores de Dota 2 podem usar diversos sites para verificar informações sobre atletas profissionais do título e dados específicos das plays, como metagame e builds. Um deles é o Dota 2 Pro Tracker, portal que utiliza dados do Stratz, grupo especializado em análise de esportes eletrônicos em geral, para apresentar estatísticas do cenário competitivo do MOBA da Valve . Por isso, veja, a seguir, um passo a passo completo de como navegar no portal e checar heróis mais utilizados do momento, calendário de partidas profissionais do game e mais.

O que é o Dota 2 Pro Tracker e como ele funciona?

Como o nome sugere, Dota 2 Pro Tracker é um portal focado na difusão de informações do meio profissional do MOBA. Por exemplo, se quiser pesquisar sobre os jogadores da Tundra Esports, atual campeã do The International, basta digitar no buscador o nome de algum player (skiter, Nine, 33, Saksa, Sneyking ou até o treinador Aui_2000) e encontrar os dados de suas contas principais. Entre as informações disponíveis estão as partidas jogadas nos últimos oito dias, taxa de vitórias, heróis utilizados, builds e outros.

Além disso, usuários também podem pesquisar por determinados heróis na barra de pesquisa. Assim, é possível colocar o nome de um deles, como Pangolier, Slark e Templar Assassin, e verificar o histórico, taxa de vitórias e principais jogadores.

Como usar o Dota 2 Pro Tracker?

Passo 1. Entre no portal (https://www.dota2protracker.com/). À primeira vista, ele pode parecer bastante confuso, mas bastam alguns segundos para perceber que é bem intuitivo;

Passo 2. No cabeçalho, está o calendário de partidas profissionais. À esquerda, um espaço exclusivo para as partidas que estão ocorrendo no momento de sua visita no portal. Já no restante da página, é possível verificar os heróis mais populares no geral e por posição, todos os streamers online na Twitch com o game e as últimas partidas encerradas do dia;

Passo 3. Na barra de pesquisa no topo da página, digite o nome do jogador que deseja saber sobre. Para o tutorial, pesquisamos pelo support e capitão da Tundra Esports, Wu "Sneyking" Jingjun. Vale dizer que, após digitar, é preciso tocar no nick que será exibido, pois a página não redireciona ao pressionar "Enter";

Passo 4. Já na página do jogador, logo de cara é possível ver a quantidade de partidas jogadas nos últimos oito dias e a taxa de vitórias. Na parte de baixo, estão os heróis mais jogados por ele neste período, a quantidade de partidas de cada um e a taxa de vitórias separada. Depois, estão as partidas (Matches);

Outro ponto de destaque é a barra de pesquisa "Filter Matches", destacada na imagem acima. Nela, é possível fazer as seguintes buscas:

Partidas com um herói específico no histórico do jogador, independentemente de quem do confronto jogou com este personagem;

Partidas que o jogador jogou com um determinado herói. Para isso, é necessário digitar "self" mais o herói desejado. Por exemplo, “self: Death Prophet";

Rivais que o jogador possa ter jogado contra em uma ou mais partidas, digitando "vs", seguido pelo sinal de dois-pontos mais o nome do outro player. Por exemplo, "vs skiter";

Parceiros que o jogador jogou nas últimas partidas, digitando "with" mais o nome do outro player. Por exemplo, "with 33";

Matchups de heróis. Por exemplo, "Batrider vs Templar Assassin";

Filtrar pelo nome da rota e posição. Por exemplo, “pos 3”, “pos 4”, “pos 5”, “offlane”, “mid”, “safelane” e “core”.

Passo 5. Para ver os heróis, o processo é o mesmo: basta digitar o nome no buscador e tocar na sugestão exibida. Para o tutorial, o exemplo será Death Prophet;

Passo 6. Na página, os primeiros dados são a quantidade de partidas em que a heroína apareceu nos últimos dias e a taxa de vitórias. Abaixo, são apresentados os players que mais jogaram com ela, além de suas builds de habilidades e itens, tanto para Mid Lane como Offlane. Já à direita, são mostradas as matchups enfrentadas pela Death Prophet nos últimos 16 dias. Aqui, note que há uma barra de pesquisa para filtrar os campeões e, ainda, as opções "With", para selecionar apenas heróis que jogaram com ela, e "Against", para destacar somente aqueles que jogaram contra;

Passo 7. Ao fim da página está o histórico completo do período mencionado. A única diferença do que é apresentado na página inicial é o foco na Death Prophet. No mais, ele compartilha os mesmos dados, como profissionais em cada partida, os itens, as habilidades, a duração da partida e até a economia de cada time durante o confronto;

Passo 8. Para mais, o Dota 2 Pro Tracker ainda permite checar as partidas do dia. Para isso, basta tocar em "MotD (Matches of the Day)", no topo da página;

Passo 9. Nela, é possível conferir diversas curiosidades sobre o dia em que estiver fazendo a pesquisa, como maiores KDA (relação entre abates, mortes e assistências), melhores IMP (ou performances individuais), principais comebacks (partidas dadas como perdidas, mas que o time conseguiu virar), jogos mais longos e também aqueles com a maior quantidade de jogadores profissionais.

Passo 10. Ao lado da opção "MotD", temos o "Meta", uma página que apresenta recursos para conferir como está o metagame atual do Dota 2 entre os jogadores com mais de 7 mil de MMR. Toque sobre ele;

Passo 11. Já na página, é possível verificar quais são os melhores e piores heróis nessa faixa alta de MMR. Ainda há números relacionados a heróis considerados raros de se aparecer nesse alto nível de jogo, e até mesmo os personagens mais escolhidos na primeira, na segunda e na última fase do draft;

