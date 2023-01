Falatron: como usar o site que imita vozes de personagens

Falaton é um site que permite criar áudios personalizados com vozes de personagens famosos de filmes, séries e programas e TV, bem como de celebridades. Usando inteligência artificial (IA) , a ferramenta possibilita transformar frases de até 300 caracteres em áudios de, no máximo, cinco segundos. Ao final, o usuário pode baixar o arquivo em formato MP3 e compartilhá-lo com amigos no WhatsApp e outras redes sociais. É importante reforçar que o site deve ser usado para a geração de conteúdos humorísticos, e não para propósitos comerciais, por exemplo. Confira, no tutorial abaixo, como usar o Falatron, site que imita vozes de personagens.

2 de 9 Áudio personalizados com falas gravadas usando vozes de personagens podem ser criados e baixados gratuitamente no site Falatron — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo Áudio personalizados com falas gravadas usando vozes de personagens podem ser criados e baixados gratuitamente no site Falatron — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

Como usar o Falatron para baixar áudios personalizados com vozes de personagens

Passo 1. Para converter textos curtos em falas usando as vozes de diversos personagens, entre no site Falatron (falatron.com). Leia e aceite os termos do serviço clicando no botão "Ok";

3 de 9 É preciso ler e aceitar os termos de serviço do site que imita voz de personagens — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso ler e aceitar os termos de serviço do site que imita voz de personagens — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página inicial, você verá os espaços em branco para configuração do texto que será transformado em áudio;

4 de 9 Espaços em branco para configuração do áudio no site Falatron — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espaços em branco para configuração do áudio no site Falatron — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Para começar, clique em "Selecione a categoria" e escolha uma das opções disponíveis;

5 de 9 Primeiro, é necessário optar por uma das categorias de personagens disponíveis — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Primeiro, é necessário optar por uma das categorias de personagens disponíveis — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Agora, vá em "Selecione a voz" para escolher um personagem dentro da categoria selecionada anteriormente;

6 de 9 Usuário também devem definir o personagem cuja voz será usada para gravar o áudio — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário também devem definir o personagem cuja voz será usada para gravar o áudio — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. Será mostrado o nome do personagem, do autor e do dublador. No espaço abaixo, insira o texto que será transformado em fala. Note que há uma limitação de 300 caracteres e cinco segundo de áudio. Sabendo disso, clique no botão "Gerar áudio";

7 de 9 Após ler as informações sobre o personagem escolhido, é preciso inserir o texto da fala que será transformada em áudio personalizado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após ler as informações sobre o personagem escolhido, é preciso inserir o texto da fala que será transformada em áudio personalizado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 6. A fala gravada será reproduzida automaticamente. Para repeti-la, basta usar o controle de som disponível. Para fazer o download em formato MP3 e compartilhar o arquivo, basta dar um clique na opção "Baixar";

8 de 9 Com o áudio gerado, usuário pode ouvi-lo e usar botão "Baixar" para fazer o download para o seu dispositivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com o áudio gerado, usuário pode ouvi-lo e usar botão "Baixar" para fazer o download para o seu dispositivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 7. Se quiser configurar um novo áudio mudando o texto da fala e o personagem, clique no logotipo do Falatron, no canto superior esquerdo da página.

9 de 9 Ao final, para configurar uma nova fala que será transformada em áudio, basta clicar no logo do serviço — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao final, para configurar uma nova fala que será transformada em áudio, basta clicar no logo do serviço — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora você já sabe como usar o Falatron, site que imita vozes de personagens, para criar áudios bem-humorados.

