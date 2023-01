Figurinhas de 'bom dia' para WhatsApp: como baixar com o Sticker.ly

Encontrar pacotes de figurinhas de “bom dia” para enviar no WhatsApp é algo que pode ser feito gratuitamente com o Sticker.ly, app disponível para Android e iPhone (iOS) que permite criar e baixar stickers. Ele tem milhares de imagens com temas diversos, incluindo opções para mensagens de "Bom dia", "Boa tarde" e "Boa noite", além de variedades de figurinhas em formato de desenhos, frases, imagens de humor etc. Cada pacote oferece 30 stickers para serem utilizados no mensageiro, e o processo de instalação é feito no próprio app de figuras. Confira, a seguir, como encontrar pacotes de figurinhas de “bom dia” para enviar no WhatsApp com o Sticker.ly.