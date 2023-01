Firewall bloqueando sua Internet? Como liberar apps e portas

O firewall do Windows bloqueia conexões de aplicativos com a Internet e portas para evitar problemas de segurança. Mas isso pode comprometer o funcionamento de jogos e alguns programas que precisam de portas específicas para se conectar a um servidor remoto. As imagens que ilustram o tutorial abaixo foram feitas no Windows 10, mas os passos são válidos para as edições anteriores do sistema. Firewall bloqueando sua Internet? Veja como desativar o recurso de segurança para usar apps e programas específicos.