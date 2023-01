Flamengo x Audax ao vivo: onde assistir ao jogo do Cariocão online

Flamengo e Audax se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (12), em partida adiantada da quinta rodada do Campeonato Carioca 2023. O duelo, válido pela Taça Guanabara que é o primeiro turno da competição, acontece no estádio Maracanã. A transmissão ao vivo acontece na TV Bandeirantes, podendo ser acompanhada online no site da emissora ou no aplicativo BandPlay, disponível para celulares Android ou iPhone (iOS), de forma gratuita. Veja, no tutorial abaixo, como assistir Flamengo x Audax pela abertura do Cariocão 2023 na Band ao vivo e online.