Flowers: como ver letra e tradução da música nova de Miley Cyrus

É possível conferir a letra e a tradução de "Flowers", música nova de Miley Cyrus, facilmente pela Internet. Após ter sido lançada nesta sexta-feira (13), a canção ficou em alta na web devido a trechos que representam indiretas da cantora para o ex-marido, o ator Liam Hemsworth. Na música, a artista exalta o amor próprio, como na frase "Eu posso me amar melhor do que você", e ainda ainda afirma que pode comprar flores para si mesma e segurar a própria mão. O trecho foi visto pelos internautas como uma resposta à música "When I Was Your Man", de Bruno Mars — canção preferida do ex-marido, e cuja letra "espera" que outro homem compre flores e segure a mão da mulher amada.