Fluminense x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Cariocão online

Fluminense e Botafogo se enfrentam, às 18h (horário de Brasília) deste domingo (29), em duelo cheio de rivalidade válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2023. O confronto, que ocorre no estádio Maracanã, será transmitido ao vivo na TV Bandeirantes e pode também ser acompanhado online pelo site da emissora ou pelo aplicativo BandPlay , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao duelo entre Fluminense e Botafogo pela Taça Guanabara, no primeiro turno do Cariocão 2023, na Band ao vivo e online.

1 de 6 Fluminense x Botafogo ao vivo: Campeonato Carioca 2023 tem transmissão na TV Bandeirantes — Foto: Divulgação/Band Fluminense x Botafogo ao vivo: Campeonato Carioca 2023 tem transmissão na TV Bandeirantes — Foto: Divulgação/Band

Fluminense x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo do Cariocão hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir ao clássico entre Fluminense e Botafogo pelo Cariocão 2023, abra o site da TV Bandeirantes (band.uol.com.br). Logo no menu superior, vá no botão "Entrar" para poder fazer login. Se você for novo usuário, selecione a opção "Cadastrar";

2 de 6 Ao fazer login ou realizar um cadastro gratuito no site da TV Bandeirantes, público pode assistir ao clássico carioca ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao fazer login ou realizar um cadastro gratuito no site da TV Bandeirantes, público pode assistir ao clássico carioca ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Cadastre-se gratuitamente preenchendo todos os dados solicitados ou use as informações de uma conta Google. Depois, marque a caixa "Não sou um robô" e aceite os termos do serviço. Finalize dando um clique no botão "Cadastre-se grátis";

3 de 6 Para acompanhar o Cariocão 2023 na Band, torcedor faz cadastro usando seus dados pessoais ou de uma conta Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para acompanhar o Cariocão 2023 na Band, torcedor faz cadastro usando seus dados pessoais ou de uma conta Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Com o login concluído, basta clicar no destaque da partida, no horário do jogo, para a transmissão ao vivo começar imediatamente.

4 de 6 Após logado, espectador deve clicar no destaque do jogo para acessar a transmissão ao vivo e de graça — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após logado, espectador deve clicar no destaque do jogo para acessar a transmissão ao vivo e de graça — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Fluminense x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo do Cariocão hoje pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o Campeonato Carioca hoje ao vivo no celular, entre no aplicativo BandPlay e toque no botão "Entrar". Se você já for cadastrado, informe suas credenciais e vá em "Entrar". Caso contrário, pressione a opção "Criar conta" para se inscrever de graça;

5 de 6 Transmissão de Fluminense vs Botafogo está disponível hoje ao vivo pelo celular, por meio do app BandPlay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão de Fluminense vs Botafogo está disponível hoje ao vivo pelo celular, por meio do app BandPlay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Insira todos os dados necessários, concorde com os termos de uso do serviço e toque no botão "Cadastrar". Na hora do início do jogo, vá na seção "Ao vivo" e toque no ícone da Band para assistir à transmissão de Fluminense x Botafogo automaticamente.

6 de 6 Com login ou cadastro gratuito no BandPlay concluídos, torcedor pode acompanhar o Campeonato Carioca 2023 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com login ou cadastro gratuito no BandPlay concluídos, torcedor pode acompanhar o Campeonato Carioca 2023 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como assistir ao jogo do Cariocão 2023 ao vivo e online na Band, aproveite as dicas do tutorial e acesse o site ou app da emissora para acompanhar o clássico entre Fluminense e Botafogo de graça.

