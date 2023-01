Gerador de link do WhatsApp: como iniciar conversas automaticamente no app

Geradores de link do WhatsApp permitem criar URLs que direcionam para o seu número, de forma que as pessoas possam iniciar uma conversa com você com apenas um clique. O truque facilita o contato entre lojas e clientes, e o link pode ser posicionado em locais estratégicos, como na bio do Instagram. Além disso, é possível configurar uma mensagem padrão para iniciar a conversa. O procedimento é feito gratuitamente no site Convertte, que pode ser acessado pelo navegador do PC ou em celulares Android e iPhone (iOS). A seguir, veja como gerar um link para o WhatsApp e inseri-lo na bio do Instagram.