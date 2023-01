Hi-Fi Rush: como baixar e jogar o novo game no Xbox e PC

Hi-Fi Rush é um jogo de ação rítmico revelado pela Tango Gameworks e Bethesda, lançado de surpresa em 25 de janeiro para Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Steam e Epic Games Store). O game conta a história de Chai, que deseja ser um astro do rock, enquanto o jovem precisa enfrentar a companhia Vanderlay Technologies com suas novas habilidades rítmicas para sobreviver. O jogo está disponível para assinantes do Xbox Game Pass, mas também pode ser comprado nos consoles de nova geração por R$ 149,95, além de sair a R$ 109 no PC via Steam e Epic Games Store. Confira o passo a passo de como fazer download de Hi-Fi Rush em cada plataforma.