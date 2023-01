Identificador do YouTube: o que é e como editar o do seu canal

Editar o identificador de um canal do YouTube já é possível pelo PC ou no aplicativo para celular. Com o recurso, o criador de conteúdo pode personalizar a URL compartilhável do canal, facilitando que outras pessoas o encontrem no site. O identificador também é exibido na página inicial, nos resultados da pesquisa e no feed dos Shorts. Além disso, é possível usar o sinal de arroba (@) antes do identificador para marcar o canal nos comentários de vídeos. Após criado, o nome de usuário só poderá ser alterado depois de 14 dias. A seguir, veja como editar o identificador do YouTube para o seu canal.