IPVA 2023: como ver valor e parcelar o pagamento no PicPay

Consultar e parcelar o valor do IPVA 2023 em até 12 vezes é possível no PicPay, app disponível para Android e iPhone (iOS), de forma simples pelo celular. Além do imposto, você pode também verificar e pagar outras pendências do veículo, como multas e taxa de licenciamento. O recurso facilita o pagamento dos débitos e ainda pode ser útil para usuários que desejam regularizar a situação do automóvel e não têm em mãos toda a quantia para quitar a dívida. Confira, a seguir, o passo a passo de como ver o valor do IPVA 2023 e parcelar pagamento no PicPay.