IPVA 2023 SP: como consultar valor do imposto em São Paulo e gerar boleto

O valor do IPVA 2023 SP já está disponível para consulta no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). O calendário de vencimento para quitação do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores inicia no dia 11 de janeiro no estado. As datas de pagamento do débito seguem o cronograma de acordo com o número final da placa do veículo. A alíquota do IPVA SP é de 4% sobre o valor do veículo e, neste ano, o desconto para quem realizar o pagamento à vista em janeiro é de 3% — no ano anterior, esse valor era de 9%.