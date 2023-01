Last.fm: como rastrear músicas do Spotify na plataforma

Last.fm é um site que funciona como uma rede social musical. Com ele, é possível rastrear todas as canções que você escuta no Spotify e ver as estatísticas no seu perfil. Dessa forma, você tem acesso ao seu histórico musical e consegue verificar quais são as suas faixas, artistas e álbuns mais ouvidos, bem como acessar recomendações e até mesmo conhecer pessoas com gostos musicais parecidos. O recurso está disponível na versão mobile para Android e iPhone (iOS), desktop para Windows e web. A seguir, veja o passo a passo para conectar a sua conta do Spotify à plataforma Last.fm e fazer “scrobbles” — termo usado para se referir às reproduções digitais.