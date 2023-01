Mensagem de 'primeiro dia do ano': como fazer para enviar no WhatsApp

Fazer mensagem de "primeiro dia do ano" para enviar no WhatsApp é possível com o Canva, aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). Frases para recepcionar o mês de janeiro e desejar boas novas ao período que começa em 2023 podem ser utilizadas para interagir com amigos e familiares individualmente ou em grupos. Essas criações podem ser feitas a partir de modelos prontos no Canva, ou ainda desenvolvidas do zero por você, utilizando elementos visuais que remetam à mensagem que deseja passar. Nas próximas linhas, confira como fazer mensagem de "primeiro dia do ano" para recepcionar 2023 e enviar no WhatsApp.