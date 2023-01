Montagem BBB 2023: veja como fazer a sua para anunciar 'participação'

Montagens do BBB 23 "anunciando" participação no programa viraram trend nas redes, sendo utilizadas por diversas pessoas no Twitter e no TikTok - inclusive por famosos, como pela apresentadora Jojo Todynho. O clipe se assemelha muito ao layout de confirmação de participantes usado na edição passada do reality da TV Globo, e pode ser feito em passos simples por qualquer usuário no CapCut, app disponível para iPhone (iOS) e Android. Confira, nas próximas linhas, como criar o seu vídeo de confirmação no BBB23 rapidamente pelo celular. Vale lembrar que o tutorial foi feito em um iPhone, mas pode ser reproduzido no Android.