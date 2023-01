Não gosta de BBB 23? Veja como silenciar o reality nas redes sociais

O Big Brother Brasil 2023 começa na próxima segunda-feira (16), e as redes sociais já estão inundadas de memes e comentários sobre o reality show da TV Globo. Não são todas as pessoas, entretanto, que gostam do programa. Quem não quer saber do BBB 23 pode usar recursos nativos das plataformas para silenciar notícias e publicações sobre a atração, que será exibida até o mês de abril. Essa possibilidade existe no Instagram, Facebook e Twitter, com diferenças entre cada um dos apps. Confira, no tutorial a seguir, como silenciar notícias do BBB 23 nas redes sociais.