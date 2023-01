Não Me Perturbe: como bloquear ligações de telemarketing

A plataforma Não Me Perturbe ajuda a bloquear ligações do chamado telemarketing abusivo, em que são ofertados produtos que não são do interesse da pessoa. A ferramenta existe desde 2019, mas somente 4% das linhas de telefone do país fazem parte do serviço. Nas linhas a seguir, veja como fazer o cadastro no Não Me Perturbe. Pode ser feito gratuitamente tanto para o celular quanto para o fixo.

A iniciativa funciona em todo o território nacional, tem o aval da Anatel e vale para ligações com ofertas de telefonia e de crédito consignado. Dentre as empresas participantes estão Algar, Claro, Vivo, TIM, Sercomtel, Sky e Oi, além do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Inter, Itaú e Santander. O cadastro não impacta outros setores, como os planos de saúde, as demais operações bancárias, redes varejistas, ligações de cobrança e pedidos de doações.

1 de 6 Não Me Perturbe no celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Não Me Perturbe no celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como fazer o cadastro no Não Me Perturbe

Passo 1. O consumidor deve acessar o site naomeperturbe.com.br pelo celular ou pelo computador. O serviço não possui aplicativos para smartphones, nem envia emails com arquivos executáveis. Portanto, essa é a única forma de cadastro. Após entrar no endereço, basta escolher “Quero me cadastrar” (via celular) ou “Cadastrar” (no PC) para iniciar o processo de inserção dos dados.

2 de 6 Tela inicial do site Não Me Perturbe — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Tela inicial do site Não Me Perturbe — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Passo 2. Preencha os dados pessoais. Após digitar o nome, sobrenome e CPF, uma nova tela pedindo email, e confirmação de email abrirá. O site também dá a opção de outras formas de contato, como celular ou telefone fixo, caso o consumidor não tenha um endereço eletrônico.

3 de 6 Consumidor precisa fazer cadastro para começar a usar o Não Me Perturbe — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Consumidor precisa fazer cadastro para começar a usar o Não Me Perturbe — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Passo 3. Confirme a intenção de cadastro via email. Por fim, o serviço exigirá a criação de uma senha. Assim que o cadastro for concluído, o sistema enviará um código por email para validar a solicitação. Digite o código recebido na própria página.

4 de 6 Plataforma Não Me Perturbe exige senha — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Plataforma Não Me Perturbe exige senha — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Passo 4. Faça login na plataforma usando o email e a senha escolhidos. É necessário clicar em “Novo Bloqueio” para visualizar um novo painel. Nele, o consumidor deverá cadastrar o número de telefone com DDD e selecionar as prestadoras de serviço de telecomunicações e instituições financeiras sobre as quais não deseja receber as chamadas de telemarketing.

5 de 6 Solicitação de bloqueio no Não Me Perturbe — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Solicitação de bloqueio no Não Me Perturbe — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Passo 5. O procedimento só é finalizado depois que o usuário recebe um código numérico enviado para a linha escolhida. Informe o dado no Não Me Perturbe. Ao fim de tudo, um comprovante de solicitações será mostrado. Os responsáveis pela plataforma informam que há prazo de 30 dias para a efetivação do pedido.