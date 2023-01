Onde ficam armazenados arquivos do Telegram no celular? Veja como achar

Os arquivos do Telegram ficam armazenados em uma pasta de fácil acesso no celular. O mensageiro concorrente do WhatsApp oferece o compartilhamento de qualquer arquivo e suporte a vários dispositivos na nuvem. Para encontrar qualquer item enviado ou recebido em uma conversa, o aplicativo tem um espaço que organiza vídeos, fotos, músicas, links e outros arquivos no smartphone. Com isso, você pode recuperar conteúdo de mensagens antigas, mesmo que tenha recebido em outro telefone. Veja onde ficam armazenados os arquivos do Telegram nos celulares Android ou iOS (iPhone) e no PC, pela versão web.