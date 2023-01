Palmeiras x Flamengo: como assistir à final da Supercopa do Brasil ao vivo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam, às 16h30 (horário de Brasília) deste sábado (28), em duelo válido pelo decisão da Supercopa do Brasil 2023. O jogo, que marca o encontro entre o atual campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil 2022, acontece no estádio Mané Garrincha e conta com transmissão ao vivo da TV Globo, cujo sinal é retransmitido online no Globoplay. Os torcedores podem acessar o streaming gratuitamente pelo PC ou no aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS) usando as credenciais de uma Conta Globo. Quem não tiver cadastro deve se registrar utilizando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook, Google ou Apple.