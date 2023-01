Paredão BBB 23: como votar para eliminar Cezar, Domitila ou Gabriel

O segundo paredão do BBB 23 é formado por Cezar, Domitila Barros e Gabriel. A eliminação do participante mais votado pelo público acontece na edição ao vivo desta terça-feira (31), a partir das 22h25. A votação já está aberta na página do reality show no Gshow, e o espectador que desejar participar deve fazer login com uma Conta Globo. O cadastro é feito gratuitamente usando um endereço de e-mail ou aproveitando os dados de contas Facebook, Google ou Apple. Vale lembrar que a inscrição é necessária apenas uma vez e segue válida para as futuras votações do Big Brother Brasil. A seguir, confira como votar no paredão triplo do BBB 23 para definir quem sai do BBB na terça-feira.