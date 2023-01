Paredão BBB 23: como votar para mandar dupla para o Quarto Secreto

Quem está no primeiro paredão do BBB 23 são as duplas Gustavo e Key Alves e Fred Nicácio e Marília. O par mais votado irá para o Quarto Secreto na edição ao vivo desta terça-feira (24), quando ocorrerá outra votação em que apenas um participante deixará de vez o jogo. A votação na primeira etapa já está aberta no Gshow . Para participar, o usuário deve ter uma Conta Globo, que pode ser criada gratuitamente com um endereço de e-mail ou aproveitando os dados de contas Facebook , Google ou Apple . O registro é necessário apenas uma vez e continua válido para futuras votações. A seguir, veja como votar no paredão do BBB 23 no Gshow .

1 de 6 Primeiro paredão do BBB 23 tem as duplas Gustavo e Key Alves e Fred Nicácio e Marília; veja como votar no Gshow — Foto: Divulgação/Gshow Primeiro paredão do BBB 23 tem as duplas Gustavo e Key Alves e Fred Nicácio e Marília; veja como votar no Gshow — Foto: Divulgação/Gshow

Como foi formado o paredão de duplas do BBB 23

O primeiro paredão foi formado na noite deste domingo (22), seguindo a dinâmica de duplas. A dupla líder, Bruna Griphao e Larissa, indicou Gustavo e Key Alves direto para a berlinda. Ao término da votação no confessionário, Fred Nicácio e Marília foram emparedados com o total de seis votos recebidos após Mc Guimê e Tina votarem com peso dois, graças ao Poder Curinga da semana. O casal mais votado teve direito ao contragolpe e puxou Gabriel e Paula para o paredão.

Para concluir a formação do primeiro paredão da temporada, as duplas emparedadas, menos Gustavo e Key Alves, disputaram a prova "Bate e Volta", vencida por Gabriel e Paula. A seguir, entenda a dinâmica do Quarto Secreto, e saiba como votar no paredão da semana do BBB 23.

Como vai funcionar a dinâmica do Quatro Secreto

Na terça-feira (24), após o resultado da primeira etapa do paredão, a dupla mais votada deixará a casa e irá para o Quarto secreto. Neste mesmo dia, uma nova votação será aberta para o público decidir qual dos dois "falsos eliminados" deixará definitivamente o BBB 23. Então, na quinta-feira (26), acontece a eliminação do brother mais votado do duo. Ainda neste dia, o outro jogador volta para o jogo imune no próximo paredão e com o poder de vetar um brother da Prova do Líder.

Votação BBB 23: como mandar uma dupla para o Quarto Secreto pelo Gshow

Passo 1. Para votar no primeiro paredão da temporada, abra a página do Big Brother Brasil no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb). Depois, clique no destaque da votação com as fotos dos duos emparedados;

2 de 6 Votação no paredão do BBB 23 é iniciada quando espectador clica no banner com as fotos dos pares emparedados — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Votação no paredão do BBB 23 é iniciada quando espectador clica no banner com as fotos dos pares emparedados — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, escolha a dupla que você desejar que vá para o Quarto Secreto. Lembrando que um dos brothers do par será eliminado do jogo na próxima votação;

3 de 6 Ao verificar os nomes e fotos das duplas, público precisa escolher qual deve ir para o Quarto Secreto do BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao verificar os nomes e fotos das duplas, público precisa escolher qual deve ir para o Quarto Secreto do BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, faça login informando suas credenciais cadastradas na Conta Globo e clique em "Entrar". Se você for um novo usuário do serviço, selecione a opção "Cadastre-se" para se inscrever gratuitamente utilizando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

4 de 6 Para poder votar, telespectador deve fazer login com dados cadastrados ou realizar um cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para poder votar, telespectador deve fazer login com dados cadastrados ou realizar um cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Após fazer login, marque o box "Sou humano" para ter seu voto computado no paredão atual;

5 de 6 Voto no paredão do BBB 23 é computado depois que telespectador confirma humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Voto no paredão do BBB 23 é computado depois que telespectador confirma humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A confirmação do seu voto será mostrada na tela. Se quiser continuar votando mais vezes, prima o botão “Votar novamente” e repita o processo.

6 de 6 Com a confirmação do voto mostrada na tela, é possível participar votando mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com a confirmação do voto mostrada na tela, é possível participar votando mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como votar no paredão do BBB 23, aproveite as dicas e acesse o Gshow e vote para ajudar a decidir qual dupla irá para o Quarto Secreto. O resultado será divulgado no programa ao vivo desta terça-feira (24).

