Participantes do BBB 23: como assistir à revelação da lista de confirmados

Os participantes do Big Brother Brasil 2023 serão revelados nesta quinta-feira (12). Os nomes dos grupos Pipoca e Camarote começarão a ser anunciados no intervalo do Encontro com Patrícia Poeta, a partir das 9h30, e serão divulgados ao longo do dia, durante a programação da TV Globo. A apresentação será de Tadeu Schmidt, direto da casa do reality, que começa no dia 16. É possível assistir aos anúncios ao vivo por meio do Globoplay, que retransmite o sinal da emissora. Para isso, basta fazer login com uma Conta Globo, que é gratuita. Confira, no tutorial a seguir, como assistir à revelação da lista do BBB 23 pelo PC e pelo celular.