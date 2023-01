Playlist para o Futuro do Spotify: saiba fazer a sua cápsula do tempo

O Spotify ganhou, na última quarta-feira (4), a “Playlist para o Futuro”, uma lista de músicas que, após criada, só poderá ser acessada em janeiro de 2024. A ideia da plataforma é brincar com o conceito de “cápsula do tempo”, guardando o momento presente somente para o ano que vem. Disponível para Android e iPhone (iOS), a novidade pede para que os usuários relacionem músicas a perguntas específicas para que, então, só consigam revisitar as escolhas no próximo ano – a graça, aqui, é que as respostas podem se tornar surpreendentes com o passar do tempo.