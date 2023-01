Programação Telecine: veja como saber os próximos títulos dos canais

O Telecine é uma rede de canais muito popular da TV fechada, responsável pela transmissão de diversos filmes. O serviço se consolidou antes da era das plataformas de streaming, através do oferecimento de seis canais para a exibição de longas: Action, Touch, Fun, Cult, Premium e Pipoca, diferenciados por gênero. A programação, que pode ser visualizada ao vivo ou com antecedência de até 15 dias, conta tanto com obras recém-saídas do cinema quanto produções clássicas, e pode ser assinada por R$ 29,90 mensais. Veja, a seguir, como saber os próximos títulos em exibição no Telecine.

📝 Como baixar Telecine Play na App Store? Veja no Fórum do TechTudo

Como descobrir a programação do Telecine?

Passo 1. Acesse o site oficial do Telecine (telecine.com.br) e vá até a aba "Programação";

Passo 2. Na página, é possível checar a grade de todos os seis canais, que ficam listados por blocos horizontais. Escolha um deles e, então, observe a parte vertical, na qual são exibidos os nomes e horários de exibição das produções. Em cima, o site ainda sinaliza os programas que serão transmitidos no dia em que o cliente acessa. Ainda, uma linha vermelha marca o horário e a obra em exibição no momento do acesso;

Como buscar por um horário e dia desejados

Passo 1. Se quiser saber a programação de um dia específico, busque pela data desejada no calendário e dê ok. Cabe ressaltar que só é possível visualizar os próximos ou últimos 15 dias da grade;

Passo 2. Para saber a programação de um horário específico no dia, basta tocar no cursor de avançar e buscar pelo canal e programa desejados;

Para saber mais da produção

Passo 1. Para saber informações da produção que tiver interesse, aperte sobre o bloco em que ela aparece. Além de indicar a classificação indicativa e o horário previsto para início e fim da transmissão no canal, o site ainda apresenta resumo da obra, título original, país de desenvolvimento, ano de produção e duração;

A diferença entre as programações de cada canal

Os nomes dos canais são autoexplicativos. A programação do Telecine Action é baseada em filmes de tirar o fôlego, com gênero de ação, suspense e terror — como Velozes e Furiosos, Jogos Mortais e Rambo. Já a programação do Telecine Fun é voltada para quem gosta de se divertir com comédias e animações, como Esposa de Mentirinha, Alvin e os Esquilos e Meu Malvado Favorito. A programação do Telecine Touch, por sua vez, traz romances e dramas, como Mamma Mia! e As Vantagens de Ser Invisível.

Na programação do Telecine Cult, são apresentados os grandes clássicos, como A Sorridente Madame Beudet (1923) e O Beijo No Asfalto (1981). Já os canais Pipoca e Premium reúnem as produções em destaque no momento, mas enquanto o primeiro exibe filmes recém-saídos do cinema, o outro apresenta os maiores sucessos de bilheteria. Pela semelhança entre as programações, muitos filmes são transmitidos em ambos, como é o caso de O Homem do Norte, que estreou no final de 2022.