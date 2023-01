Quanto tempo falta para aposentadoria? Descubra com simulador do INSS

É possível saber quanto tempo falta para aposentadoria por meio do simulador do site Meu INSS. A plataforma oficial do Governo Federal utiliza os dados registrados no CPF de cada cidadão e faz o cálculo automaticamente, seja por idade ou tempo de serviço. O recurso é útil para saber como fica a situação do trabalhador diante das novas regras de transição da aposentadoria, atualizadas para entrar em vigor em 2023. Para ter acesso à ferramenta, basta fazer login gratuito com a conta Gov.br. Confira, a seguir, como simular aposentadoria pelo site do INSS.