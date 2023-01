RBD 2023 Brasil: como comprar ingressos para RJ e SP no Eventim

Os ingressos para os shows do RBD no Brasil em 2023 já estão disponíveis para comprar online no Eventim. O grupo, cujo retorno foi muito esperado pelos fãs, vai se apresentar em São Paulo — no Allianz Parque — e no Rio de Janeiro — no Engenhão — nos dias 17 e 19 de novembro, respectivamente. Os tickets para o show podem ser adquiridos em pré-venda por usuários com cartão BRB desde segunda-feira (23), com valores entre R$ 185 e R$ 850. A partir de sexta-feira (28), a bilheteria digital estará aberta para o público geral.