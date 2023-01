Repetidor Wi-Fi: como funciona e para que serve

Os repetidores Wi-Fi funcionam como uma alternativa para aumentar a área de cobertura do sinal de rede em residências e escritórios. Apesar do aumento da popularidade, ainda há muitos mistérios em torno desses aparelhos, desde seu funcionamento básico, passando por questões mais específicas, como desempenho e até a compatibilidade entre dispositivos de marcas diferentes. O TechTudo reuniu as principais informações sobre como funciona um repetidor Wi-Fi e para que servem.

1 de 4 Google WiFi é ideal para cobrir espaços grandes, funcionando como roteador e repetidor — Foto: Divulgação/Google Google WiFi é ideal para cobrir espaços grandes, funcionando como roteador e repetidor — Foto: Divulgação/Google

Para que serve um repetidor Wi-Fi?

Um repetidor Wi-Fi, como o nome diz, serve para repetir o sinal sem fio de uma rede doméstica. A ideia é simples: o repetidor recebe o sinal gerando pelo roteador e o amplifica, fazendo com que a rede alcance uma área maior do que aquela que seria possível sem o uso do aparelho.

Basicamente, o repetidor é uma solução interessante para quem precisa ampliar a área de cobertura de uma rede Wi-Fi, não importa o ambiente.

Roteador e repetidor Wi-Fi precisam ser da mesma marca?

Não. Os aparelhos podem ser de marcas diferentes, já que o sinal que compartilham é padrão. É possível, no entanto, que o uso de um combo roteador + repetidor da mesma marca permita acesso a configurações específicas de cada fabricante, além de desempenho superior.

Entretanto, é importante destacar que nada impede uma rede construída em torno de um roteador da marca A e repetidores da marca B de funcionar corretamente e com ótimo desempenho.

O que saber antes de comprar um repetidor Wi-Fi?

2 de 4 Repetidores podem provocar problemas de performance em redes sem fio — Foto: Luciana Maline/TechTudo Repetidores podem provocar problemas de performance em redes sem fio — Foto: Luciana Maline/TechTudo

A ideia de expandir a área de cobertura de uma rede sem fio é bastante atrativa para muita gente, mas há casos em que essa solução não é ideal. Os repetidores Wi-Fi podem provocar alguns problemas no ambiente de rede.

Em primeiro lugar, o repetidor irá transmitir na mesma frequência que o seu roteador, o que vai, no mínimo, dobrar o índice de ruído no local aumentando a interferência. Além disso, como o repetidor se coloca como intermediário entre seus aparelhos e o roteador de Internet, as velocidades podem sofrer diminuições sensíveis.



É preciso configurar o repetidor Wi-Fi?

3 de 4 Repetidores precisam ser configurados para funcionar corretamente — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Repetidores precisam ser configurados para funcionar corretamente — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Em linhas gerais, sim. Da mesma forma que um roteador depende de uma série de configurações específicas para funcionar corretamente, o repetidor precisa de algumas instruções para operar. O processo não é muito complicado, ainda que varie bastante de fabricante a fabricante.

Por que roteador e repetidor precisam estar no mesmo canal?

O repetidor precisa encontrar o sinal original da sua rede para repeti-lo. Para fazer isso, o aparelho precisa estar configurado para escutar a mesma frequência em que seu roteador transmite informações. Se houver desencontro entre roteador e repetidor, o dispositivo não vai encontrar o sinal para repetir e, portanto, não vai funcionar.



Prefira equipamentos para redes de 5 GHz

É importante dar preferência para repetidores compatíveis com as redes de 5 GHz. O motivo é simples: esses dispositivos, mais novos, operam nessa faixa de frequência, mas também reconhecem sinal distribuído por roteadores mais antigos, de 2,4 GHz. Por outro lado, o repetidor de padrão 2,4 GHz não trabalha com sinal em 5 GHz.



Considere um access point

4 de 4 Instalação com cabos Ethernet reduz problemas de interferências — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Instalação com cabos Ethernet reduz problemas de interferências — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Como mencionado, há alguns problemas intrínsecos ao uso de repetidores: interferências e perda de velocidade podem ser efeitos colaterais desses dispositivos, algo que em vez de resolver um problema acaba criando outros.



Uma alternativa às limitações dos repetidores é o uso de um access point wireless. Nesse modelo, o roteador se conecta a um outro roteador via cabo. O segundo aparelho atua como um repetidor, mas como sua comunicação com o roteador principal se dá via cabo, os problemas com interferência na rede acabam eliminados.