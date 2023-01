Root no Linux: como ativar e desativar a conta de administrador

O root no Linux é um usuário que tem total controle de todo o sistema operacional, o administrador. Por isso, somente usuários avançados, que entendem as implicações e os procedimentos, devem usá-lo. Além disso, com o root, o sistema inteiro pode ser modificado, o que pode ser perigoso se cair em mãos erradas. Pelo risco envolvido, o melhor a se fazer é desativar a conta de root no Linux. O TechTudo ensina como ativar e desativar o root no Linux.