Snapchat Web: veja como entrar e usar versão para navegadores do app

O Snapchat Web está disponível para todos os usuários desde setembro de 2022. A versão para navegadores da rede social tem funções parecidas com as do app para celulares Android e iPhone (iOS), sendo possível tirar e enviar fotos, conversar com amigos e até aplicar efeitos. No chat, por exemplo, é possível ver que o usuário está pelo computador graças a um ícone de notebook. A versão web, no entanto, não está disponível para todos os navegadores, apenas para as versões mais recentes do Google Chrome e do Microsoft Edge. No tutorial a seguir, veja como usar a versão web do Snapchat.