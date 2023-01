The Masked Singer Brasil 2023: veja horário e como assistir online

Os episódios do The Masked Singer Brasil 2023 vão ar às 15h45 (horário de Brasília) de domingo na TV Globo. No programa, que está em sua 3ª temporada, artistas conhecidos pelo público se apresentam utilizando disfarces — e o desafio é descobrir quem são as personalidades por trás das vozes. O reality musical é apresentado por Ivete Sangalo e tem Priscilla Alcantara como entrevistadora. Na bancada estão novamente Eduardo Sterblitch e Taís Araújo e, nesta nova temporada, agora também participam Sabrina Sato e Mateus Solano. Saiba como assistir ao The Masked Singer Brasil 2023 ao vivo pelo Globoplay, que transmite o sinal aberto da emissora.