Vai na Fé: veja horário, resumo e como assistir novela ao vivo e online

Vai na Fé, a nova novela das sete da TV Globo , pode ser acompanhada ao vivo e de graça pela Internet. Com exibição de segunda a sábado a partir das 19h40 (horário de Brasília), a trama escrita por Rosane Svartman é estrelada por atores conhecidos pelo público como Sheron Menezzes, José Loreto, Carolina Dieckmann e Jean Paulo Campos, além de outros novos talentos estreantes em novelas. O programa é exibido ao vivo e online no Globoplay , que retransmite o sinal aberto da emissora. Além disso, os resumos semanais de cada capítulo podem ser consultados na página da produção no Gshow .

Para assistir à novela, é preciso acessar o serviço de streaming pelo computador ou pelo aplicativo para Android ou iPhone (iOS) com uma Conta Globo. Quem não tiver cadastro pode fazer a inscrição de forma gratuita, utilizando e-mail e senha ou as informações de contas Facebook, Google ou Apple. Confira, no tutorial abaixo, como acessar os resumos semanais e como assistir à novela Vai na Fé ao vivo e online no Globoplay.

1 de 11 Que horas começa a novela Vai na Fé? Trama da TV Globo pode ser assistida ao vivo e online pelo Globoplay, a partir das 19h40 — Foto: Divulgação/Gshow Que horas começa a novela Vai na Fé? Trama da TV Globo pode ser assistida ao vivo e online pelo Globoplay, a partir das 19h40 — Foto: Divulgação/Gshow

Como conferir o resumo de Vai na Fé no Gshow

Passo 1. Para ver os resumos semanais de cada capítulo de Vai na Fé, abra a página da trama no Gshow (gshow.globo.com/novelas/vai-na-fe) e clique no botão "Menu" com três barras, localizado no canto superior esquerdo;

2 de 11 Resumos semanais de Vai na Fé podem ser acessados na página dedicada da novela no Gshow — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Resumos semanais de Vai na Fé podem ser acessados na página dedicada da novela no Gshow — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nas opções, selecione a seção "resumos das semanas";

3 de 11 Público deve entrar na seção "resumos das semanas" para ver os resumos de Vai na Fé — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público deve entrar na seção "resumos das semanas" para ver os resumos de Vai na Fé — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, escolha a semana cujos resumos você quer ver;

4 de 11 É necessário escolher de qual semana o espectador deseja saber os resumos dos capítulos — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É necessário escolher de qual semana o espectador deseja saber os resumos dos capítulos — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Agora, basta rolar a página para ver o vídeo e ler o resumo do que vai acontecer em cada capítulo da semana em questão.

5 de 11 Dentro da semana selecionada, público deve rolar a página para ver o vídeo e ler as novidades de cada capítulo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Dentro da semana selecionada, público deve rolar a página para ver o vídeo e ler as novidades de cada capítulo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir à novela Vai na Fé ao vivo e online pelo PC

Passo 1. Para acompanhar a exibição de Vai na Fé ao vivo pelo computador, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) no horário de início de cada capítulo da novela e clique na aba "Agora na TV" para acessar programação da TV Globo;

6 de 11 Telespectador pode assistir capítulo de Vai na Fé ao vivo após entrar na seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Telespectador pode assistir capítulo de Vai na Fé ao vivo após entrar na seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta página, vá no botão "Assista agora" para abrir a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

7 de 11 Ao pressionar botão "Assista agora", público faz login ou se cadastra na Conta Globo para assistir Vai na Fé online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao pressionar botão "Assista agora", público faz login ou se cadastra na Conta Globo para assistir Vai na Fé online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login inserindo seus dados cadastrados na Conta Globo ou importe as informações de contas Facebook, Google ou Apple. Feito isso, clique no botão "Entrar". Se você não tiver uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

8 de 11 Login na Conta Globo é feito quando usuário informa seus dados cadastrados ou usa os dados de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login na Conta Globo é feito quando usuário informa seus dados cadastrados ou usa os dados de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, informe todos os dados solicitados e concorde com os termos de uso do serviço. Depois, finalize o processo clicando no botão "Cadastrar" para que a transmissão da novela ao vivo comece automaticamente.

9 de 11 Assistir Vai na Fé: finalizar o cadastro na Conta Globo permite acompanhar a novela ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Assistir Vai na Fé: finalizar o cadastro na Conta Globo permite acompanhar a novela ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir à novela Vai na Fé ao vivo e online pelo celular

Passo 1. Para assistir à novela Vai na Fé ao vivo pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay e toque na guia "Agora" no horário da novela. Em seguida, pressione o botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar gratuitamente na Conta Globo;

10 de 11 Capítulo da novela Vai na Fé pode ser acompanhado ao vivo e de graça no Globoplay, através do aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Capítulo da novela Vai na Fé pode ser acompanhado ao vivo e de graça no Globoplay, através do aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Preencha seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo para fazer login. Outra opção é aproveitar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, vá em "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", digite seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Por último, toque em "Cadastrar".

11 de 11 Usuário pode fazer login ou cadastro no Globoplay após preencher seus dados pessoais ou usar dados de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário pode fazer login ou cadastro no Globoplay após preencher seus dados pessoais ou usar dados de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como assistir a Vai na Fé ao vivo, aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Globoplay para acompanhar cada capítulo da novela online.

