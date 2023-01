WhatsApp: como mandar foto em alta qualidade pelo PC e celular

Enviar fotos e vídeos com alta qualidade no WhatsApp é algo muito comum de ser feito. No entanto, a qualidade das mídias pode ser comprometida se os ajustes necessários não forem ativados na hora do envio. O lado bom é que o próprio app possibilita que as imagens se mantenham com alta qualidade, em uma configuração disponível para Android, iPhone (iOS) e também web. Confira, nas próximas linhas, como driblar a compressão de mídias do WhatsApp e enviar fotos, vídeos e mais em alta qualidade pelo aplicativo.